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ОБЩЕСТВО

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило 800 тыс.

По сообщению министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последние сутки выздоровело от коронавирусной инекции больше украинцев, чем заболело.

За последние сутки в Украине сделали 67,5 тыс. тестов на COVID-19
За последние сутки в Украине сделали 67,5 тыс. тестов на COVID-19
Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее количество достигло 801 716, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook. 

Среди пациентов, получивших положительный результат теста на COVID-19 в последние сутки 713 детей и 629 медработников. 

Выздоровели за последние сутки 14 724 человека (всего с начала пандемии – 412,5 тыс.), умерли – 226 (всего – 13 421)

Степанов сообщил, что за последние сутки в стране сделали 67,5 тыс. тестов на COVID-19, из которых 44,5 тыс. – методов ПЦР, 22,9 тыс – методом ИФА. 

За сутки 3 декабря в Украине подтвердили 15 131 случай COVID-19, выздоровевших было 13 383.

Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так: 

  • Киев – 78 291;
  • Винницкая область – 18 476;
  • Волынская область – 25 793;
  • Днепропетровская область – 43 282;
  • Донецкая область – 25 113;
  • Житомирская область – 31 539;
  • Закарпатская область – 24 330;
  • Запорожская область – 35 722;
  • Ивано-Франковская область – 39 058;
  • Киевская область – 42 410;
  • Кировоградская область -- 6071;
  • Луганская область – 6910;
  • Львовская область – 49 380;
  • Николаевская область – 20 734;
  • Одесская область – 50 146;
  • Полтавская область – 24 937;
  • Ровенская область – 33 192;
  • Сумская область – 32 684;
  • Тернопольская область – 29 366;
  • Харьковская область – 58 622;
  • Херсонская область – 11 731;
  • Хмельницкая область – 31 856;
  • Черкасская область – 26 232;
  • Черновицкая область – 34 924;
  • Черниговская область – 20 917.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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