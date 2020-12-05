Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило 800 тыс.

За последние сутки в Украине подтвердили 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее количество достигло 801 716, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook.
Среди пациентов, получивших положительный результат теста на COVID-19 в последние сутки 713 детей и 629 медработников.
Выздоровели за последние сутки 14 724 человека (всего с начала пандемии – 412,5 тыс.), умерли – 226 (всего – 13 421).
Степанов сообщил, что за последние сутки в стране сделали 67,5 тыс. тестов на COVID-19, из которых 44,5 тыс. – методов ПЦР, 22,9 тыс – методом ИФА.
За сутки 3 декабря в Украине подтвердили 15 131 случай COVID-19, выздоровевших было 13 383.
Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.