"Карантин зимних каникул". Шмыгаль сообщил, что запретят в Украине в январе. Инфографика
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram опубликовал инфографику о карантинных ограничениях, которые будут действовать в период с 8 по 24 января 2021 года. В частности, закрыты будут все учреждения образования, кроме детских садов, кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, финтес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами. Решение о введении карантина Кабмин принял сегодня.
Из-за политического и административного давления реальные данные по COVID-19 в Украине не показывают. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.→
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