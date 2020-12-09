Инфекционист Александрин: Официально в Одессе или Киеве занято 50% коек, но найти свободную койку невозможно. Сильно попахивает СССР, когда статистику скрывают

Вводить усиленные карантинные меры для борьбы с распространением COVID-19 в любой отрезок времени с 25 декабря по 14 января бессмысленно, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

"Инициативы правительства уже пугают. Я думаю, это просто политические игры. Власти снова бросают затравку обществу, пугают. Надоело следить за тем, что они принимают и чем это аргументируют. При этом за прошедшие с начала эпидемии девять месяцев наше государство вообще ничего системного не сделало для защиты людей. К нам вскоре должен прийти грипп, а у медиков нет инструмента для диагностики – быстрых тестов на грипп. Вот проблема. Если большая часть пациентов с COVID-19 переносит болезнь в легкой или бессимптомной форме, то грипп всегда тяжело протекает. Если у врачей не будет инструментов, чтобы разграничить грипп и COVID-19, мы многое упустим", – предупредил эксперт.

Он отметил, что вводить карантин на время новогодних праздников или сразу после них неэффективно.

"Имело бы смысл ввести локдаун в населенных пунктах, где уже система здравоохранения не выдерживает, перед Новым годом. На праздники карантин вообще никакого смысла не имеет. Во-первых, мы действительно добьем малый бизнес. Это время, когда люди могут какую-то копейку заработать. Во-вторых, мы проанализировали многолетнюю статистику заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в зимний период и видим, что на новогодние праздники всегда идет значительное снижение. Соответственно, можно предположить, что то же самое произойдет с COVID-19. В этот период люди перестают массово пользоваться общественным транспортом, ходить на работу в большие коллективы. Да, на праздники все веселятся, встречаются с друзьями и родственниками. Но каким бы локдаун ни был, люди все равно будут встречаться. Мы на это не повлияем. После праздников все равно мы увидим снижение заболеваемости. Оно должно по всем канонам произойти. Поэтому бессмысленно вводить локдаун в любой отрезок времени с 25 декабря по 14 января", – подчеркнул Александрин.

По словам доктора, манипуляции со статистикой не позволяют увидеть реальную картину заболеваемости COVID-19 в Украине.

"Статистика у нас, мягко говоря, врет. Идет политическое и административное давление на местах, и никто не хочет показывать реальные данные. По официальным данным, в Одессе или Киеве занято 50% коек, но найти свободную койку практически невозможно. Сильно попахивает Советским Союзом, когда замалчивается реальная статистика. Уже огромное количество людей переболело или болеет. Наши врачи-инфекционисты просто на разрыв. Сегодня найти грамотного и свободного инфекциониста невозможно. Нужно было вводить локдаун раньше, чтобы снизить заболеваемость и отпустить людей на праздники. И, воспользовавшись тем, что люди не пользуются массово общественным транспортом в праздничные дни, увидеть значительное снижение заболеваемости за счет локдауна до Нового года и новогодних праздников до 7 января", – сказал Александрин.

Наилучшей идеей он считает адаптивный карантин, когда по каждому региону анализируется ситуация и вводятся ограничения только там, где заболеваемость высокая.

"Но, как показала практика, в стране такой карантин не выдерживался. Потому что COVID-19 – это не медицинская, а социальная и поведенческая проблема. Минздрав или система здравоохранения на него повлиять не могут. Должны работать Нацполиция и Госпотребслужба. А на этапе адаптивного карантина эти две структуры не сработали вообще. Поэтому медики сейчас тушат "пожары". Полицейские получают доплату за работу в условиях эпидемии, а где их работа? Почему у нас люди в транспорте, торгово-развлекательных центрах, магазинах стоят в очередях без масок? И где в это время полиция? И главная проблема – отсутствие приверженности мерам безопасности у руководства страны. Они всем своим видом показывают, как неправильно поступать. Поэтому их в первую очередь нужно наказывать за отсутствие маски. Ведь если это позволено сотрудникам Офиса президента и депутатам, то почему люди должны носить маски", – резюмировал Александрин.

9 декабря на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал в стране жесткий карантин с 8-го по 24 января. "Назовем их "зимние каникулы ради безопасности". Это делается для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить и после новогодних праздников", – заявил премьер.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня" (2 декабря Кабмин решил его не продлевать).

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.