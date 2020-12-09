Вакцину от COVID-19 в небогатых странах получит лишь каждый 10-й. Среди них и Украина – исследование

Богатые страны, представляющие всего 14% населения мира, на данный момент закупили 53% всех наиболее многообещающих вакцин. При этом в 67 странах с низким или ниже среднего уровнем доходом (среди них и Украина) вакцинировать в 2021-м смогут лишь 10% населения, говорится в совместном заявлении организаций, входящих в People's Vaccine Alliance.

Богатые страны закупили уже столько вакцин, что могут трижды привить все свое население, говорится в исследовании Фото: depositphotos.com

В 67 небогатых странах смогут вакцинировать против COVID-19 только одного из 10 человек в следующем году, если их правительства и фармацевтическая промышленность не примут срочных мер для обеспечения производства достаточного количества доз вакцины. Об этом говорится на сайте организации Amnesty International.

Это заявление сделали совместно организации Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam – они являются частью так называемого People's Vaccine Alliance, работающего для максимального обеспечения человечества вакциной. В своем заявлении они использовали данные компании Airfinity, занимающейся анализом заключенных контрактов между странами и производителями вакцин.

По данным Airfinity, 67 стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего рискуют не получить достаточного количества вакцин, поскольку богатые страны быстрее их закупают. При этом на пять из этих 67 стран – Кению, Мьянму, Нигерию, Пакистан и Украину – приходится почти 1,5 млн случаев заболевания COVID-19.

В то же время более богатые страны закупили уже столько вакцин, что могут трижды привить все свое население. Эти страны, представляющие всего 14% населения мира, на данный момент закупили 53% всех наиболее многообещающих вакцин. Больше всего их приобрела Канада – закупленных ею препаратов хватит для пятикратной вакцинации каждого жителя страны.

На данный момент все дозы вакцин компании Moderna и 96% препаратов от Pfizer и BioNTech были приобретены богатыми странами.

Компания AstraZeneca обязалась предоставлять 64% своих доз людям в развивающихся странах. Несмотря на это, их препаратов хватит для не более чем 18% населения мира в 2021 году. Сделки AstraZeneca также в основном заключались с некоторыми крупными развивающимися странами, такими как Китай и Индия, в то время как большинство других развивающихся стран не заключили сделок и делят между собой вакцину от глобального механизма по обеспечению вакцин от COVID-19 (COVAX).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Южной Корее подтверждено 38 755 случаев коронавируса, 552 человека умерло, 29 650 выздоровели.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.