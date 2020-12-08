Южная Корея закупит вакцину от коронавируса для 44 млн человек

В Южной Корее пока не решили, когда начнут прививать население от коронавируса.

Южная Корея намерена бесплатно провакцинировать от коронавируса 44 млн человек (88% населения). Об этом 8 декабря сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные минздрава страны.

Министерство заказало 64 млн доз вакцины у четырех компаний – AstraZeneca Inc., Pfizer, Johnson & Johnson's и Moderna – для 34 млн человек. Вакцину еще для 10 млн. граждан страна рассчитывает получить через международный механизм COVAX.

Контракт с AstraZeneca уже подписан, а договоры с другими компаниями министерство намерено подписать в конце декабря.

Из бюджета на закупку вакцины выделили $1,2 млрд.

Предварительная дата доставки вакцин – февраль 2021 года, но пока неизвестно, когда страна начнет иммунизацию. График будет разрабатываться "гибко и с учетом разных факторов", поскольку "разработка вакцин еще не завершена, и все еще существуют опасения по поводу их безопасности и эффективности".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Южной Корее подтверждено 38 755 случаев коронавируса, 552 человека умерло, 29 650 выздоровели.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Некоторые страны, в частности Турция, и США, готовы начать вакцинацию от коронавируса в декабре 2020 года. Великобритания начала кампанию иммунизации 8 декабря.