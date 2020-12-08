Великобритания сегодня начала массовую вакцинацию от COVID-19. Первую дозу получила 90-летняя женщина

Сегодня в Великобритании начался так называемый "V-Day", день начала программы массовой вакцинации населения от коронавируса. Первую дозу вакцины, которую разработали компании Pfizer и BioNTech, получила Маргарет Кинан. На следующей неделе ей исполнится 91 год, сообщил Sky News.

Кинан сказала, что вакцина BNT162b2 стала для нее самым лучшим подарком ко дню рождения Фото: EPA

Великобритания сегодня, 8 декабря, начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной BNT162b2, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Первую дозу получила 90-летняя жительница страны Маргарет Кинан из города Эннискиллен (Северная Ирландия), сообщил британский телеканал Sky News.

Кинан сказала, что для нее это стало "привилегией и самым лучшим подарком ко дню рождения", потому что она сможет встретить Новый год в кругу семьи и друзей. На следующей неделе ей исполнится 91 год. Через 21 день Кинан получит еще один укол, чтобы завершить процесс вакцинации.

ВВС пишет, что сегодня в Британии начался так называемый "V-Day", день начала программы массовой вакцинации населения. Около 70 больничных центров по всей стране готовятся вакцинировать людей старше 80 лет и медицинских работников. Первыми вакцинироваться будут в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что сегодняшний день – огромный шаг вперед в борьбе Великобритании с коронавирусом. Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок отметил, что теперь виден "свет в конце туннеля".

Тем не менее Джонсон предупредил жителей Британии о необходимости придерживаться "зимнего плана по борьбе с COVID-19" и соблюдать ограничения в каждом регионе.

Вакцинация продлится как минимум до весны. Правительство заказало всего 40 млн доз для 20 млн человек и уже смогло обеспечить 800 тыс доз.

Вакцину Pfizer вводят два раза с интервалом в 21 день. Иммунитет начинает проявляться после первой дозы. В полной мере вакцина начинает действовать через семь дней после второй дозы. Большинство побочных эффектов переносятся легко и обычно длятся около одного дня, пишет ВВС.

Заместитель главы правительственной рабочей группы по вакцинированию Клайв Дикс полагает, что население страны придется вакцинировать от коронавируса каждый год, по аналогии с гриппом. Он признал, что начало вакцинации с 8 декабря можно считать большим достижением, ведь вакцину могли разрабатывать 10 лет.

Прививку от коронавируса в ближайшие недели пообещали сделать королева Великобритании Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский Филипп. Принцев Чарльза и Уильяма также могут привлечь к популяризации программы вакцинации.

Великобритания первой в мире одобрила для широкого использования вакцину BNT162b2.