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Великобритания сегодня начала массовую вакцинацию от COVID-19. Первую дозу получила 90-летняя женщина

Сегодня в Великобритании начался так называемый "V-Day", день начала программы массовой вакцинации населения от коронавируса. Первую дозу вакцины, которую разработали компании Pfizer и BioNTech, получила Маргарет Кинан. На следующей неделе ей исполнится 91 год, сообщил Sky News.

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Кинан сказала, что вакцина BNT162b2 стала для нее самым лучшим подарком ко дню рождения
Кинан сказала, что вакцина BNT162b2 стала для нее самым лучшим подарком ко дню рождения
Фото: EPA

Великобритания сегодня, 8 декабря, начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной BNT162b2, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Первую дозу получила 90-летняя жительница страны Маргарет Кинан из города Эннискиллен (Северная Ирландия), сообщил британский телеканал Sky News.

Кинан сказала, что для нее это стало "привилегией и самым лучшим подарком ко дню рождения", потому что она сможет встретить Новый год в кругу семьи и друзей. На следующей неделе ей исполнится 91 год. Через 21 день Кинан получит еще один укол, чтобы завершить процесс вакцинации.

ВВС пишет, что сегодня в Британии начался так называемый "V-Day", день начала программы массовой вакцинации населения. Около 70 больничных центров по всей стране готовятся вакцинировать людей старше 80 лет и медицинских работников. Первыми вакцинироваться будут в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что сегодняшний день – огромный шаг вперед в борьбе Великобритании с коронавирусом. Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок отметил, что теперь виден "свет в конце туннеля".

Тем не менее Джонсон предупредил жителей Британии о необходимости придерживаться "зимнего плана по борьбе с COVID-19" и соблюдать ограничения в каждом регионе.

Вакцинация продлится как минимум до весны. Правительство заказало всего 40 млн доз для 20 млн человек и уже смогло обеспечить 800 тыс доз.

Вакцину Pfizer вводят два раза с интервалом в 21 день. Иммунитет начинает проявляться после первой дозы. В полной мере вакцина начинает действовать через семь дней после второй дозы. Большинство побочных эффектов переносятся легко и обычно длятся около одного дня, пишет ВВС.

Заместитель главы правительственной рабочей группы по вакцинированию Клайв Дикс полагает, что население страны придется вакцинировать от коронавируса каждый год, по аналогии с гриппом. Он признал, что начало вакцинации с 8 декабря можно считать большим достижением, ведь вакцину могли разрабатывать 10 лет.

Прививку от коронавируса в ближайшие недели пообещали сделать королева Великобритании Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский Филипп. Принцев Чарльза и Уильяма также могут привлечь к популяризации программы вакцинации. 

Великобритания первой в мире одобрила для широкого использования вакцину BNT162b2.

Третья фаза исследования вакцины BNT162b2 началась 27 июля. В ней участвовал всего 43 661 человек. Участникам исследования вводили две дозы вакцины. Защита от инфицирования наступала на 28-й день после первой дозы. Среди принимавших участие в исследовании подтвердили 170 случаев заболевания COVID-19. Из них 162 были в группе, которой вводили плацебо, а восемь – в группе привитых BNT162b2.

Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19, созданной совместно с немецкой BioNTech. Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей"

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Великобритания находится на седьмом месте по количеству зараженных коронавирусом. По состоянию на 8 декабря в стране зарегистрировали более 1,7 млн больных. За все время пандемии от COVID-19 умерли 61,5 тыс. человек, а почти 4 тыс. пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: медицина, Великобритания, Шотландия, вакцинация, Ирландия, инфекция, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, иммунитет
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