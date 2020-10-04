В Великобритании надеются вакцинировать от COVID-19 все взрослое население к Пасхе – СМИ

Вакцину, которую разработали специалисты Оксфордского университета и компании AstraZeneca, власти Великобритании могут одобрить в начале 2021 года, а процесс массовой вакцинации займет около трех месяцев, говорят источники The Times.

В начале 2021 года власти Великобритании собираются привить всех, кроме детей Фото: ЕРА

В Великобритании рассчитывают провести массовую вакцинацию населения от коронавируса до Пасхи, которую будут праздновать 4 апреля 2021 года. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве 3 октября сообщило издание The Times.

Ученые, работающие над так называемой оксфордской вакциной, надеются, что она будет одобрена регулирующими органами до начала следующего года. Считалось, что на вакцинацию уйдет около шести месяцев, но последние расчеты показывают, что процесс пойдет быстрее. На то, чтобы сделать прививки всем жителям Соединенного Королевства, за исключением детей, уйдет три месяца, сказали собеседники издания.

Предполагается, что первыми вакцину получат жители и персонал домов престарелых, затем – граждане старше 80 лет, сотрудники Национальной службы здравоохранения, люди старше 65 лет, потом граждане, которые относятся к группе риска.

Специалисты из Оксфордского университета начали испытывать вакцину от коронавируса на людях в июне. Препарат разработан совместно с компанией AstraZeneca. Он основан на ослабленной версии вируса простуды (аденовируса), который вызывает инфекции у шимпанзе и содержит генетический материал шипового белка вируса SARS-CoV-2. Предполагается, что после вакцинации человека образуется поверхностный белок, который заставит иммунную систему атаковать вирус SARS-CoV-2, если он попадет в организм.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.