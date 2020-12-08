В начале 2021 года Украина должна получить до 5% доз вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX – Минздрав

В Украине были определены 12 приоритетных групп, которые будут вакцинированы от коронавируса в первую очередь, отметили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

В рамках механизма COVAX Украина получит вакцину для около 4 млн человек Фото: depositphotos.com

Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации 5 декабря получил от Украины первую часть заявки к глобальному механизму COVAX на 8 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

8 млн доз рассчитаны на вакцинацию 4 млн украинцев.

В ЦОЗ отметили, что были определены 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередью. Они охватывают почти 21 млн человек.

"К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждения, люди с сопутствующими заболеваниями и другие", – говорится в сообщении.

Вторую часть заявки подадут 14 декабря.

"Украина последовательно выполняет условия участия в глобальной инициативе COVAX, чтобы обеспечить граждан защитой от COVID-19. Первая партия вакцин уже в начале 2021 года обеспечит до 5% объема доз, который мы должны получить. Сейчас идет подготовка логистических маршрутов, чтобы независимо от необходимого вакцинам температурного режима мы могли эффективно их использовать", – сказал и.о. гендиректора ЦОЗ Минздрава Игорь Кузин.

Он отметил, что украинское правительство работает над другими сценариями обеспечения вакциной населения Украины, поскольку механизм COVAX не обеспечит необходимого для всех украинцев количества вакцины.

"Дополнительно Украины ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета. На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX", – добавил он.

18 ноября главный санврач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина бесплатно получит вакцину от коронавируса для 4 млн человек в рамках COVAX.

4 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов уточнил, что ожидаемое время поставки вакцины – конец первого – начало второго квартала 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 832 758 человек, 436 564 пациента выздоровели, 13 928 – умерли.