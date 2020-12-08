ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В начале 2021 года Украина должна получить до 5% доз вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX – Минздрав

В Украине были определены 12 приоритетных групп, которые будут вакцинированы от коронавируса в первую очередь, отметили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

В рамках механизма COVAX Украина получит вакцину для около 4 млн человек
В рамках механизма COVAX Украина получит вакцину для около 4 млн человек
Фото: depositphotos.com

Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации 5 декабря получил от Украины первую часть заявки к глобальному механизму COVAX на 8 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

8 млн доз рассчитаны на вакцинацию 4 млн украинцев.

В ЦОЗ отметили, что были определены 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередью. Они охватывают почти 21 млн человек.

"К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждения, люди с сопутствующими заболеваниями и другие", – говорится в сообщении.

Вторую часть заявки подадут 14 декабря.

"Украина последовательно выполняет условия участия в глобальной инициативе COVAX, чтобы обеспечить граждан защитой от COVID-19. Первая партия вакцин уже в начале 2021 года обеспечит до 5% объема доз, который мы должны получить. Сейчас идет подготовка логистических маршрутов, чтобы независимо от необходимого вакцинам температурного режима мы могли эффективно их использовать", – сказал и.о. гендиректора ЦОЗ Минздрава Игорь Кузин.

Он отметил, что украинское правительство работает над другими сценариями обеспечения вакциной населения Украины, поскольку механизм COVAX не обеспечит необходимого для всех украинцев количества вакцины.

"Дополнительно Украины ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета. На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX", – добавил он.

18 ноября главный санврач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина бесплатно получит вакцину от коронавируса для 4 млн человек в рамках COVAX.

4 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов уточнил, что ожидаемое время поставки вакцины – конец первого – начало второго квартала 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 832 758 человек, 436 564 пациента выздоровели, 13 928 – умерли. 

Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому
Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому G
"Очень цепляет", "Чувство, что проживаешь день вместе с вами". The Hardkiss показали фанам закулисье съемок нового клипа
"Очень цепляет", "Чувство, что проживаешь день вместе с вами". The Hardkiss показали фанам закулисье съемок нового клипа
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Эти ощущения останутся со мной навсегда". Alyosha показала старших братьев
"Эти ощущения останутся со мной навсегда". Alyosha показала старших братьев
Мама 34-летнего Клопотенко обеспокоена, что он до сих пор не женат
Мама 34-летнего Клопотенко обеспокоена, что он до сих пор не женат
Режиссер Лавренчук: Я живу один, это можно назвать целибатом. А любовь к другому человеку не имеет пола
Режиссер Лавренчук: Я живу один, это можно назвать целибатом. А любовь к другому человеку не имеет пола G
"Копия мамы, глазки и взгляд мамочки", "Ангелочек", "Маленькое золотце". Дочь Пугачевой и Галкина сыграла на пианино
"Копия мамы, глазки и взгляд мамочки", "Ангелочек", "Маленькое золотце". Дочь Пугачевой и Галкина сыграла на пианино
Директор Алибасова рассказал о его самочувствии после передозировки "Виагрой"
Директор Алибасова рассказал о его самочувствии после передозировки "Виагрой"
Каминская из "НеАнгелов" рассказала, как ей удалось сохранить семью
Каминская из "НеАнгелов" рассказала, как ей удалось сохранить семью
Литвинова заразилась коронавирусом и рассказала о своих страхах
Литвинова заразилась коронавирусом и рассказала о своих страхах
"Взрослая тетя, как какой-то подросток", "Отлично получилось!". Тодоренко удивила подписчиков новым цветом волос
"Взрослая тетя, как какой-то подросток", "Отлично получилось!". Тодоренко удивила подписчиков новым цветом волос
"Мы с Пресняковым рыдали. Нас трясло, слезы текли!" Подольская впервые после вторых родов вышла в свет, чтобы поддержать сына
"Мы с Пресняковым рыдали. Нас трясло, слезы текли!" Подольская впервые после вторых родов вышла в свет, чтобы поддержать сына
"Папина копия", "Не вся папина". Фаны Димопулос обсуждают снимки ее дочери
"Папина копия", "Не вся папина". Фаны Димопулос обсуждают снимки ее дочери
"Если опаздываешь на прямой эфир, теряешь половину гонорара за весь сезон". Судья "Танцев со звездами" раскрыл подробности контракта
"Если опаздываешь на прямой эфир, теряешь половину гонорара за весь сезон". Судья "Танцев со звездами" раскрыл подробности контракта
Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком
Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS