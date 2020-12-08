В ВОЗ не считают, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной

Некоторым категориям, например медикам, могут настоятельно рекомендовать вакцинироваться от коронавируса, сказала директор отдела Всемирной организации здравоохранения по иммунизации Кейт О'Брайан.

Всемирная организация здравоохранения не считает, что нужна будет обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом на брифинге 7 декабря заявила директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан, трансляция велась на канале организации в YouTube.

По словам О'Брайан, она не считает, что нужно будет обязательно прививать людей, но некоторым категориям, например медикам, могут настоятельно рекомендовать вакцинироваться.

Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что у организации много возможностей предоставлять людям информацию о вакцинации и ее преимуществах, чтобы они сами принимали решения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 8 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 67,6 млн человек, 1,5 млн заболевших умерли, 43,5 млн – выздоровели.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Некоторые страны, в частности Турция, Великобритания и США, готовы начать вакцинацию от коронавируса в декабре 2020 года.