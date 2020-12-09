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В РФ заявили, что харьковская компания готова выпускать вакцину "Спутник V". Предприятие опровергло

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о готовности разработчика российской вакцины "Спутник V" производить препарат на базе мощностей украинской фармацевтической компании "Биолек" по итогу встречи, в которой принимал участие нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук. Администрация "Биолека" заявила, что фирма может производить только зарегистрированные в Украине препараты.

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Российской вакцины от COVID-19 не существует, так как ее зарегистрировали до третьей стадии испытаний, подчеркивали в Минздраве Украины
Российской вакцины от COVID-19 не существует, так как ее зарегистрировали до третьей стадии испытаний, подчеркивали в Минздраве Украины
Фото: ЕРА

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 8 декабря обнародовал пресс-релиз о встрече народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука с главой фонда Кириллом Дмитриевым и директором российского Центра эпидемиологии имени Гамалеи, в котором разработали вакцину от коронавируса, Александром Гинцбургом. 

В фонде заявили, что на встрече обсуждалась возможность технологического трансфера и запуска производства на территории Украины российской вакцины "Спутник V". 

Центр имени Гамалеи РФПИ готов производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации, утверждается в релизе.

Авторы сообщения писали, что харьковская фармацевтическая компания "Биолек" якобы уже наладила выпуск готовой формы вакцины. 

Однако компания "Биолек" опровергла это заявление. 

"Биолек" как национальный производитель вакцин технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии его государственной регистрации в Украине. На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V" или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании", – сообщила администрация компании. 

Министерству здравоохранения Украины ничего не известно о возможности выпуска "Спутник V" в Украине, сообщил замглавы ведомства, главный санврач страны Виктор Ляшко в комментарии LB.ua

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что российской вакцины от COVID-19 не существует

"Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию [испытаний] – то не о чем говорить. Третья стадия – самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности", – объяснял он 3 декабря. 

Министр говорил, что Украина ведет переговоры с четырьмя производителями вакцина от COVID-19: тремя американскими и одним китайским; они уже на завершающей стадии. Кроме того, Киев ожидает получение бесплатных прививок в рамках глобальной инициативы COVAX

"Мы можем использовать только вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и зарегистрированы должным образом. Если на сегодняшний день [американская] компания Pfizer прошла все стадии клинических испытаний, огласила все результаты этих стадий – первой, второй и третьей – и зарегистрирована, мы можем говорить: "У нас есть вакцина", – и об этом говорит весь мир. А когда они там у себя [в России] параллельно вакцинируют и проходят третью стадию, [...] черт его знает, что там у них происходит. Но они начали вакцинироваться, не закончив третью стадию клинических испытаний", – подчеркивал Степанов. 

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина недоработана, считают в США.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. В октябре Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. Он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Харьков, Виктор Медведчук, вакцинация, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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