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Первая в мире и самая масштабная в истории страны. В Великобритании стартовала кампания по вакцинации от COVID-19. Фоторепортаж

Сегодня 00.06
8 декабря в Великобритании началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19. Это первая в мире масштабная кампания по иммунизации от коронавируса и, как пишет The Guardian, самая масштабная для Национальной службы здравоохранения Великобритании, которая была создана в 1948 году. Британцы получают вакцину BNT162b2, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Первыми прививают граждан старше 80 лет и медиков. В кампании по иммунизации задействовали 70 больничных центров по всей стране.
Теги: Великобритания, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
 

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