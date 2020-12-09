Первая в мире и самая масштабная в истории страны. В Великобритании стартовала кампания по вакцинации от COVID-19. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
90-летняя Маргарет Кинан первой получила вакцину от COVID-19 в Великобритании, она получила прививку в городе Ковентри
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
"Билл" Уильям Шекспир стал вторым британцем, получившим прививку. Мужчине 81 год, он как и Маргарет Кинан, вакцинировался в Ковентри
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Медсестра с ампулой вакцины Pfizer и BioNTech в Лондоне
Фото: ЕРА
После вакцинации британцы получают соответствующую регистрационную карту
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Медсестра готовит пациентов к вакцинации в Ньюкасле
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Медработники готовятся делать прививки в Кардиффе
8 декабря в Великобритании началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции
COVID-19. Это первая в мире масштабная кампания по иммунизации от коронавируса и, как пишет The Guardian
, самая масштабная для Национальной службы здравоохранения Великобритании, которая была создана в 1948 году. Британцы получают вакцину BNT162b2, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Первыми прививают граждан старше 80 лет и медиков. В кампании по иммунизации задействовали 70 больничных центров по всей стране.