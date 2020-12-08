Украина рассчитывает получить 6 млн вакцин от коронавируса в США – Минздрав

Украина ведет переговоры о получении вакцины от коронавируса с тремя американскими производителями и одним китайским, рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Степанов сказал, что переговоры о получении вакцины от производителей находятся на завершающей стадии Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Украина рассчитывает получить 6 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства американских фармацевтических компаний. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24" 8 декабря.

"Мы уже на заключительной стадии переговоров с производителями – это три американских производителя и китайский. [...] Мы говорили о 2 млн доз от каждой [американской] компании в течение первого квартала [2021 года]. Хотя бы такое количество", – сказал он.

Вакцинация, по словам министра, не будет обязательной.

"Если говорить о вакцинации от COVID-19 – я не являюсь сторонником принудительной вакцинации, я все-таки считаю, что нужно максимально разъяснять и доказывать безопасность вакцин, которые будут использовать в Украине. Именно поэтому мы достаточно скрупулезно подходим к [выбору] вакцины", – отметил Степанов.

По словам министра, прививки будут двухкомпонентными и их хватит на иммунизацию 3 млн человек.

Еще 8 млн доз вакцины Украина получит в рамках инициативы COVAX (это количество рассчитано на вакцинацию 4 млн человек). Первые 5% доз препарата по COVAX Украина получит в начале 2021 года.

Минздрав определил 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередь, речь идет о почти 21 млн граждан.