Евроконтроль разработал три сценария восстановления авиасообщения

В случае реализации оптимистичного сценария авиационный трафик в Европе вернется к уровню 2019-го за пять лет – в 2024 году, считают в Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

В Евроконтроле считают, что в худшем случае на восстановление трафика до уровня 2019 года уйдет следующее десятилетие Фото: depositphotos.com

Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба "Украероруху".

Сценарий №1 (оптимистичный) – вакцина против COVID-19 вводится в ближайшем будущем и уже летом 2021 года становится широкодоступной для пассажиров. По такому сценарию авиационный трафик вернется к уровню 2019-го за пять лет – в 2024 году.

Сценарий №2 (реалистичный) – вакцину введут для пассажиров до лета 2022 года. В этом случае восстановление отрасли затянется до 2026 года.

Сценарий №3 (пессимистичный) – если вакцина окажется неэффективной, то на восстановление трафика до уровня 2019 года уйдет следующее десятилетие.

"Несомненным будет оставаться факт того, что всем пассажирам придется принять новые правила путешествий, а участникам авиационного рынка – перестраивать свой бизнес в соответствии с новыми экономическими реалиями", – отметили в "Украерорусі".

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины.