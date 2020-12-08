Польша закупила 60 млн доз вакцины от коронавируса

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что в Польше вакцинация против коронавируса начнется в январе 2021 года.

Польша заказала 60 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 у шести мировых производителей. Об этом 8 декабря сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook.

"Мы в безопасности: настало время для серьезного вызова – реализации Национальной программы вакцинации COVID-19", – заявил он.

По информации RMF24, глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что вакцинация против коронавируса начнется в январе, но точная дата зависит от производителей вакцины. В Польше не начнут вакцинацию до тех пор, пока препараты не получат все разрешения, требуемые в ЕС.

На радио добавили, что главный советник премьер-министра по COVID-19 профессор Анджей Горбан заявил, что не стоит рассчитывать, что всех смогут вакцинировать в январе или феврале. Он считает, что процесс займет много месяцев, поскольку препараты будут производить последовательно, а также по логистическим причинам.

Как сообщил на пресс-конференции во вторник глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, вакцинация в Польше начнется в январе следующего года. Точный срок проведения прививок будет зависеть от производителей вакцины и от того, как быстро она будет поступать в Польшу.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 декабря в Польше коронавирусом заразилось 1,07 млн человек, умерло 20,5 тыс., выздоровело 738,8 тыс.