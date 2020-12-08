ГОРДОН
 
 
МИР

Польша закупила 60 млн доз вакцины от коронавируса

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что в Польше вакцинация против коронавируса начнется в январе 2021 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Польша заказала вакцину у шести мировых производителей
Польша заказала вакцину у шести мировых производителей
Фото: EPA

Польша заказала 60 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 у шести мировых производителей. Об этом 8 декабря сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook.

"Мы в безопасности: настало время для серьезного вызова – реализации Национальной программы вакцинации COVID-19", – заявил он.

https://www.facebook.com/MorawieckiPL/posts/407741533903715

По информации RMF24, глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что вакцинация против коронавируса начнется в январе, но точная дата зависит от производителей вакцины. В Польше не начнут вакцинацию до тех пор, пока препараты не получат все разрешения, требуемые в ЕС.

На радио добавили, что главный советник премьер-министра по COVID-19 профессор Анджей Горбан заявил, что не стоит рассчитывать, что всех смогут вакцинировать в январе или феврале. Он считает, что процесс займет много месяцев, поскольку препараты будут производить последовательно, а также по логистическим причинам.

Как сообщил на пресс-конференции во вторник глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, вакцинация в Польше начнется в январе следующего года. Точный срок проведения прививок будет зависеть от производителей вакцины и от того, как быстро она будет поступать в Польшу.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 декабря в Польше коронавирусом заразилось 1,07 млн человек, умерло 20,5 тыс., выздоровело 738,8 тыс.

Теги: Польша, медицина, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, Матеуш Моравецкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
  "Скандал, стеб, сарказм". Украинские актеры Трегубова и Цимбалюк снялись в провокационном клипе группы "Ленинград". Видео
  "Скандал, стеб, сарказм". Украинские актеры Трегубова и Цимбалюк снялись в провокационном клипе группы "Ленинград". Видео
Джоли рассказала женщинам, как нужно действовать в случае насилия. Видео
Джоли рассказала женщинам, как нужно действовать в случае насилия. Видео
"С ними надо нежно и быстро". Победитель "МастерШеф" рассказал, как правильно готовить морепродукты
"С ними надо нежно и быстро". Победитель "МастерШеф" рассказал, как правильно готовить морепродукты
Данилко стал четвертым детективом в шоу "Маска"
Данилко стал четвертым детективом в шоу "Маска"
"Похож на Бабкину", "Зачем женщину вылепили?", "Выглядит как ровесник". В сети обсуждают совместное фото Баскова с Леонтьевым
"Похож на Бабкину", "Зачем женщину вылепили?", "Выглядит как ровесник". В сети обсуждают совместное фото Баскова с Леонтьевым
Организаторы "Мисс Украина Вселенная" объявили имя победительницы. Видео
Организаторы "Мисс Украина Вселенная" объявили имя победительницы. Видео
"Хочется еще достигать в своей профессии высот". Барский рассказал о своих доходах во время пандемии
"Хочется еще достигать в своей профессии высот". Барский рассказал о своих доходах во время пандемии
"Вечеринка с алкоголем и оливье". EL Кравчук рассказал, как отпразднует с Данилко Новый год
"Вечеринка с алкоголем и оливье". EL Кравчук рассказал, как отпразднует с Данилко Новый год
Писательница Карпа в день своого 40-летия обнародовала откровенные снимки
Писательница Карпа в день своого 40-летия обнародовала откровенные снимки
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому
Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому G
"Очень цепляет", "Чувство, что проживаешь день вместе с вами". The Hardkiss показали фанам закулисье съемок нового клипа
"Очень цепляет", "Чувство, что проживаешь день вместе с вами". The Hardkiss показали фанам закулисье съемок нового клипа
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS