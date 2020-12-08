Американский регулятор подтвердил безопасность и эффективность вакцины Pfizer

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проанализировало данные, предоставленные производителями вакцины от коронавирусной инфекции BNT162b2 – американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, – и пришло к выводу, что "конкретных проблем с безопасностью", которые препятствовали бы выдаче разрешения на использование вакцины в экстренных случаях, нет.

В Великобритании уже начали вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech Фото: ЕРА

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подтверждает безопасность и эффективность вакцины от коронавирусной инфекции BNT162b2, произведенной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Об этом говорится в информационном отчете FDA, опубликованном 8 декабря перед заседанием консультативного комитета, на котором, как ожидается, одобрят использование вакцины для лиц старше 16 лет.

FDA проанализировало данные, предоставленные производителями BNT162b2 в запросе на получение разрешения для использования вакцины в экстренных случаях, и пришло к выводу, что "конкретных проблем с безопасностью", которые препятствовали бы выдаче разрешения, нет.

Агентство подтвердило, что через семь дней после приема второй дозы эффективность вакцины составила 95% и была стабильно устойчивой во всех демографических группах.

Побочные эффекты были кратковременными (их продолжительность – до двух дней), наиболее распространенные – боль в месте инъекции, усталость, головная боль, мышечная боль, озноб и боль в суставах.

Заседание консультативного совета назначено на 10 декабря.

Вакцину BNT162b2 для широкого использования уже одобрила Великобритания. Соединенное королевство 8 декабря первым в мире начало широкомасштабную кампанию по иммунизации населения. Первую дозу получила 90-летняя женщина.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer "очень многообещающей".

Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19.

Компании Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз.