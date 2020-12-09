"Это вопрос национальной безопасности". Гройсман считает, что вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за вакцинацию всех граждан Украины должно платить государство. Ранее в Минздраве обещали, что бесплатно прививать будут только граждан из группы риска.

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 должна быть бесплатной для граждан Украины. Об этом 8 декабря заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Еспресо".

"Надо серьезно войти в партнерство с международными партнерами для того, чтобы закупить 100% потребностей вакцины, – это первое. Вакцина должна быть бесплатная – это второе. И однозначно – бесплатная. Не нужно, чтобы люди за нее платили. Это вопрос национальной безопасности. Это вопрос массовой безопасности жизни людей. То есть это должно быть за счет государства, и это абсолютно нормально", – заявил Гройсман.

По его словам, в Украине необходимо создать соответствующую инфраструктуру для вакцинации. По мнению экс-премьера, необходимо найти, кто привезет вакцину в Украину, а также где ее будут хранить – с соблюдением требований температурного режима.

"Затем [вакцины] надо развезти по поликлиникам или центрам первичной медицинской помощи, чтобы там сделали эти прививки, – это серьезная, специальная операция, которую должно правительство провести на высоком уровне", – подчеркнул он.

Бывший премьер-министр добавил, что нельзя снимать с повестки дня социальный аспект. Он рассказал, что в Украине есть граждане так называемой "группы риска", в частности пенсионеры, которых необходимо вакцинировать не только от COVID-19, но и от сезонного гриппа. Им также нужна финансовая поддержка на покупку средств индивидуальной защиты, антисептиков и витаминов.

Сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина рассчитывает закупить 6 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства американских фармацевтических компаний (каждому человеку нужно две прививки, следовательно, этих доз хватит для вакцинации 3 млн человек). Еще 8 млн доз вакцины Украина получит бесплатно в рамках инициативы COVAX (это количество рассчитано на вакцинацию 4 млн человек).

Минздрав определил 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередь, речь идет о почти 21 млн граждан. Степанов обещал, что граждан из групп риска будут вакцинировать бесплатно.