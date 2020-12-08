Великобритания первой начала массовую вакцинацию от COVID-19, возобновил работу КСУ. Главное за день

"Лучший подарок"

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию своих граждан от коронавирусной инфекции COVID-19. Первую дозу препарата получила 90-летняя Маргарет Кинан из города Эннискиллен (Северная Ирландия), которая сказала, что для нее вакцинация стала "привилегией и самым лучшим подарком ко дню рождения".

В Соединенном Королевстве иммунизируют своих граждан вакциной BNT162b2, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. США сделали еще один шаг к одобрению препарата для использования в экстренных случаях.

COVID-19 в Украине. В Минздраве заявили о позитивной статистике

За сутки 7 декабря от COVID-19 выздоровело большее число украинцев, чем заболело, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Такие данные он назвал позитивной статистикой. Общее число подтвержденных случаев превысило 832 тыс.

Третья взятка для главы ФГИ

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко третий раз за год сообщил Национальному антикоррупционному бюро, что его пытаются подкупить. По данным НАБУ, экс-сотрудник "Николаевоблэнерго" предложил Сенниченко $100 тыс. за назначение на должность главы правления предприятия. Мужчину задержали при передаче первой части взятки.

"Разве я не был достаточно убедительным, когда о первых двух попытках дать мне взятку заявил публично и передал эту информацию в НАБУ?" – возмутился Сенниченко, назвав задержанного "бедолагой".

КСУ работает

Конституционный Суд Украины заявил, что снова работает в обычном режиме, продолжаются заседания Большой палаты КС. Перед этим полноценное заседание суд провел 5 ноября.

Зеленский сменил главу Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Закарпатской облгосадминистрации Алексея Петрова и назначил на этот пост директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова.

Янукович хочет выступить

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хочет лично участвовать в заседании Печерского районного суда Киева, на котором будут рассматривать ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения по делу Евромайдана.

Экс-президент потребовал, чтобы суд обеспечил его личное участие в процессе, как это делал Святошинский суд в 2016 году – тогда Янукович выступал на заседании по видеосвязи.