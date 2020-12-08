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Украина и ЕС достигли договоренности о дате заседания Совета ассоциации, которое отменили из-за пандемии коронавируса

Ежегодный Совет ассоциации Украина – ЕС должен был пройти в формате видеоконференции 8 декабря, но в Евросоюзе решили отложить его проведение. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель договорились, что встреча состоится в феврале 2021 года.

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Шмыгаль провел онлайн-встречу с Боррелем
Шмыгаль провел онлайн-встречу с Боррелем
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на онлайн-встрече 8 декабря договорились, что седьмое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС пройдет в Брюсселе 11 февраля 2021 года. 

Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства. 

Шмыгаль на встрече с Боррелем заявил, что Украина прилагает "максимум усилий" для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и "продолжает проводить системные реформы и глубокие преобразования". 

"Ожидаю, что предстоящая встреча обеспечит прогресс в дальнейшем развитии политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, что будет отражено в итоговых документах. Наш особый интерес касается начала осмотра достижения целей Соглашения об ассоциации. Мы также заинтересованы в обновлении параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которые сделали бы возможным дальнейшее развитие торговли и усиление секторальных положений Соглашения", – заявил премьер-министр. 

Также стороны договорились приложить усилия для подписания Соглашения об общем авиационном пространстве, сказано в релизе. 

Во внешнеполитической службе ЕС отметили, что Боррель в ходе встречи призвал Шмыгаля продолжать усилия по укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией. 

Ежегодный Совет ассоциации Украина – ЕС должен был пройти 8 декабря, однако в Евросоюзе решили отложить его проведение.

Заседание планировали провести в формате видеоконференции из-за пандемии коронавирусной инфекции, но потом решили провести его в формате физической встречи, пояснила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. 

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль 2020 года соглашение было выполнено на 41,6%.

6 октября по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

С 2014 года Европейский союз совместно с европейскими финансовыми учреждениями организовал выделение на поддержку Украины более €16,5 млрд.

Теги: Украина, Брюссель, Европейский союз, саммит, Евросоюз, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль, встреча, коронавирус
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