Заседание Совета ассоциации Украина – Евросоюз состоится в феврале 2021 года – Стефанишина

Ежегодный Совет ассоциации Украина – ЕС, который должен был пройти в формате видеоконференции 8 декабря, состоится в следующем году. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Стефанишина: С европейскими партнерами мы решили провести Совет ассоциации в формате физической встречи Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Украина и Евросоюз договорились провести заседание Совета ассоциации Украина – ЕС в феврале 2021 года в очном формате. Об этом 4 декабря сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет пресс-служба Кабинета Министров Украины.

"С европейскими партнерами мы решили провести Совет ассоциации в формате физической встречи. Но в связи с жестким локдауном в Брюсселе, который не позволяет провести визит офлайн, мы согласовали целесообразность его переноса", – пояснила Стефанишина.

По ее информации, среди вопросов, которые будут обсуждаться, – подписание соглашения об общем авиационном пространстве, обсуждение "промышленного" безвиза, укрепление экономической интеграции и выход из кризиса, вызванного решениями Конституционного Суда Украины.

Стефанишина сообщила, что на следующей неделе состоится разговор премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС Оливером Варгейи.

Ежегодный Совет ассоциации Украина – ЕС должен был пройти в формате видеоконференции 8 декабря, но в Евросоюзе решили отложить его проведение. Заседание планировали провести в формате видеоконференции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль 2020 года соглашение было выполнено на 41,6%.

6 октября по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.