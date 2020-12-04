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Брюссель отложил заседание Совета ассоциации Украина – Евросоюз – СМИ

Евросоюз пожелал провести заседание ежегодного Совета ассоциации Украина – Евросоюз в очном формате. Это произойдет тогда, когда позволят обстоятельства, сообщила "Німецька хвиля" со ссылкой на свои источники в ЕС.

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Европейский союз с 2014 года выделил на поддержку Украины более &euro;16,5 млрд
Европейский союз с 2014 года выделил на поддержку Украины более €16,5 млрд
Фото: EPA

Ежегодный Совет ассоциации Украина – ЕС должен был пройти в формате видеоконференции 8 декабря, но в Евросоюзе решили отложить его проведение, сообщила "Німецька хвиля" 3 декабря со ссылкой на информированный источник в структурах Евросоюза.

Причину отмены собеседник пояснил желанием провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции. Это произойдет тогда, когда позволят обстоятельства, сказал источник.

Совет ассоциации планировали провести в формате видеоконференции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически, уточнила "Німецька хвиля". Евросоюз на этом совете представляет верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а Украину – ее премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ежегодном отчете Европейской комиссии, который опубликовали 1 декабря, отмечены позитивные сдвиги Украины в "ключевых реформах – таких, как банковская и земельная". Также ЕС  акцентировал внимание на прогрессе в развитии цифровых технологий и приветствовал реформу децентрализации.

Такие отчеты Еврокомиссия публикует ежегодно. В этом году документ должен был стать основой для Совета ассоциации Украина – ЕС, который планировали на 8 декабря.

Европейский союз с 2014 года совместно с европейскими финансовыми учреждениями организовал выделение на поддержку Украины более €16,5 млрд.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года  синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль 2020 года соглашение было выполнено на 41,6%.

6 октября по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Теги: Верховная Рада, Европарламент, Еврокомиссия, ассоциация с ЕС, Европейский союз, саммит, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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