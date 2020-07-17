Украина выполнила Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на 41,6% – Минцифры

В Украине отмечен существенный прогресс в сфере электронной торговли, доверительных услуг и электронных коммуникаций, сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Цифровой сектор имеет хорошие темпы развития и готов к квантовому скачку, отметили в Минцифры Фото: depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации Украины представило результаты аналитического отчета об адаптации украинского законодательства к требованиям Европейского союза, согласно которому с 2014-го по 2019 год Украина в среднем выполнила Соглашение на 41,6%. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры 17 июля.

"Цифровой сектор имеет хорошие темпы развития и готов к квантовому скачку. Интеграция Украины в Единый цифровой рынок Европы признана одним из приоритетов интеграции Украины в ЕС и деятельности в рамках программы Восточного партнерства. Это очень амбициозная, однако вполне реалистичная цель, подтверждением которой является беспрецедентная практика одновременной разработки и принятия Кодекса электронных коммуникаций Украиной и странами ЕС", – отмечено в сообщении.

По информации гендиректора директората евроинтеграции Минцифры Гульсанны Мамедиевой, есть существенный прогресс в сфере электронной торговли, доверительных услуг электронных коммуникаций.

"Мы также надеемся на успех отдельных пилотных проектов, которые четко определят наиболее сильные и слабые стороны украинского законодательства, правоприменительной практики", – сказала она.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1 сентября 2017 года соглашение вступило в силу в полном объеме.