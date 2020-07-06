Иноземцев: Надо показать Европе, насколько выгодно иметь Украину внутри Европейского союза

Украинские власти должны продемонстрировать странам Запада реальные выгоды от нахождения Украины в составе Европейского союза. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев.

"Основной момент, который я вижу в словах украинских политиков, – "мы не Россия". Это мягкий вариант. "Мы защищаем Запад от агрессии российской орды" – более жесткий вариант. Но в современном мире, по большому счету, Запад не нуждается в защите. Он не очень нуждается в заявлениях о том, что Украина разделяет его ценности и подходы, потому что, собственно, это ему ничего не дает – ни холодно, ни жарко. Он нуждается в конкретных предложениях о взаимодействии. То есть почему Европе выгодно принять Украину в свой состав?" – отметил он.

То, что Киев не разговаривает с ЕС на "языке выгод", Иноземцев находит странным.

"Вы должны показать Европе, насколько выгодно иметь Украину внутри Европейского союза. И с другой стороны, вы не должны ждать от Европы каких-то интересных предложений. Европа – это система глубоко бюрократизированная. На протяжении 65–70 лет существования ЕС он действует крайне формальным образом: есть процедура вступления, есть процедура подачи заявок, есть процедура соответствия критериям, которые предъявляются к странам-членам и так далее. И эти процедуры не будут изменены ради какой-либо другой страны, включая Украину. Если вы хотите добиться чего-то более быстро, нужны какие-то новые инициативы. А они из Киева не слышны. Вот это вызывает у меня какую-то даже досаду", – сказал российско-американский экономист.

Иноземцев: Крым и Донбасс нужно возвращать, они не стоят того, чтобы оказываться в изоляции, в которой сегодня оказалась Россия. Читайте полную версию интервью

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. 16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.

18 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что целью страны остается полноправное членство в ЕС.

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