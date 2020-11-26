Евросоюз готовит новые санкции против Беларуси – Ленарчич

Евросоюз приступил к подготовке третьего санкционного списка против ответственных за репрессии в Беларуси и фальсификации президентских выборов, сказал еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.

Европейский союз приступил к работе над новыми санкциями против Беларуси за нарушение прав человека, заявил еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич 26 ноября, выступая на заседании Европейского парламента.

Ленарчич считает, что не должны остаться безнаказанными те, кто нарушает права человека в Беларуси. ЕС продолжит поддерживать мирных белорусских демонстрантов и их требования провести новые свободные и справедливые выборы, сказал еврокомиссар.

"Мы запустили подготовительную работу по третьему списку санкций, которые добавятся к имеющемуся списку из 55 лиц, ответственных за репрессии в стране и фальсификации выборов", – подчеркнул Ленарчич.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Известно о пяти погибших участников протеста. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что следующий пакет санкций против Беларуси коснется компаний и предприятий страны.

Беларусь подготовила санкционный список против нескольких официальных лиц Украины. Такое решение в Беларуси приняли после того, как 20 ноября Украина присоединилась к санкциям ЕС против белорусских властей. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал действия Украины "насмешкой над здравым смыслом".