Украина может подписать соглашение об общем авиапространстве с ЕС в 2021 году – Кулеба

Последний саммит Украина-ЕС был "супер положительным" и на нем было достигнуто несколько важных стратегических договоренностей для развития европейской интеграции Украины и взаимоотношений с ЕС, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина не подписала соглашение о совместном авиапространстве с ЕС на саммите в октябре Фото: depositphotos.com

Украина может подписать договор о совместном авиапространстве с Евросоюзом в 2021 году. Такое мнение в интервью НВ, которое вышло 31 октября, выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается совместного авиационного пространства, то если не произойдет никаких форс-мажоров, в следующем году мы его подпишем", – сказал он.

Кулеба отметил, что последний саммит Украина-ЕС был "супер положительным" и на нем "было достигнуто несколько важных стратегических договоренностей для развития европейской интеграции и взаимоотношений с ЕС".

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами.

"Европейская правда" сообщала, что Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией).

В июне этого года замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что подписание соглашения ожидается на саммите Украина – ЕС.

6 октября в Брюсселе прошел саммит Украина – ЕС. В рамках саммита Украина подписала с ЕС шесть финансовых соглашений, которые предусматривают выделение Украине €390 млн финансовой помощи. Однако соглашение о совместном авиапространстве подписано не было.

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал подписание соглашения в начале 2021 года.