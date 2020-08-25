ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шмыгаль надеется на скорейшее подписание соглашения о совместном авиапространстве с ЕС

Украина готова приложить "максимальные усилия" для подписания соглашения о совместном авиапространстве с Евросоюзом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль провел встречу с Маасом
Шмыгаль провел встречу с Маасом
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что соглашение о совместном авиапространстве с Евросоюзом будет подписано в ближайшее время. Как сообщает Правительственный портал, об этом он сказал на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом 24 августа.

"Мы понимаем трудности, но готовы приложить максимальные усилия для подписания этого документа. Это стало бы конкретным инструментом содействия восстановлению авиационного сектора, который серьезно пострадал от пандемии как в Украине, так и в ЕС", – отметил украинский премьер.

Также Шмыгаль сообщил, что Украина готовит концепцию обновления Соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы оно "соответствовало уровню наших отношений".

"Правительство ставит целью учесть интересы украинского бизнеса, который стремится более широко использовать возможности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС", – отметил премьер.

По его словам, наработки Киев планирует представить во время заседания Совета ассоциации в декабре этого года.

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами.

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией). Великобритания вышла из Евросоюза 31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву). Британское издание Observer писало, что после выхода Соединенного Королевства из ЕС Брюссель поддержит претензии Испании на Гибралтар.

В Офисе президента Украины рассчитывают, что соглашение будет подписано 1 октября 2020 года на саммите Украина – ЕС.

Теги: Украина, авиация, авиапространство, МИД Германии, саммит, Евросоюз, Хайко Маас, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Андре Тан рассказал, сколько тратит в месяц на книги для пятилетней дочери
Андре Тан рассказал, сколько тратит в месяц на книги для пятилетней дочери
"Зацелованная солнцем". Астафьева поделилась снимками в купальнике
"Зацелованная солнцем". Астафьева поделилась снимками в купальнике
По совету Кардашян. 39-летняя Хилтон заявила, что заморозила яйцеклетки
По совету Кардашян. 39-летняя Хилтон заявила, что заморозила яйцеклетки
"Методы ж "товарищей чекистов"... Медичи завидуют поди". Шнуров высказался об отравлении Навального
"Методы ж "товарищей чекистов"... Медичи завидуют поди". Шнуров высказался об отравлении Навального
"Люблю тебя до Луны и обратно". Осадчая трогательно поздравила мужа с юбилеем
"Люблю тебя до Луны и обратно". Осадчая трогательно поздравила мужа с юбилеем
Перри сообщила, что ее беременность длится уже 10 месяцев
Перри сообщила, что ее беременность длится уже 10 месяцев
  Brown Skin Girl. В клипе Бейонсе снялись ее мама, дочери, а также Кэмпбелл и Нионго. Видео
  Brown Skin Girl. В клипе Бейонсе снялись ее мама, дочери, а также Кэмпбелл и Нионго. Видео
"Красиво и нежно". Каминская снялась в купальнике
"Красиво и нежно". Каминская снялась в купальнике
Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым
Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Блум был замечен на прогулке с пуделем своей невесты
Блум был замечен на прогулке с пуделем своей невесты
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
От Дюма до Хислоп. Герцогиня Корнуольская назвала пять книг, которые стоит прочитать этим летом
От Дюма до Хислоп. Герцогиня Корнуольская назвала пять книг, которые стоит прочитать этим летом
"Любіть Україну". Кошевой прочитал стихотворение Сосюры
"Любіть Україну". Кошевой прочитал стихотворение Сосюры
Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, как переехала жить из Запорожья в Киев в День Независимости
Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, как переехала жить из Запорожья в Киев в День Независимости
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS