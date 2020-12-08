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Боррель – Шмыгалю: Закон о декларировании не имеет необходимого эффекта для предотвращения коррупции в Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля восстановить уголовную ответственность за ложное декларирование в Украине.

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Боррель и Шмыгаль провели онлайн встречу
Боррель и Шмыгаль провели онлайн встречу
Фото: EPA

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время телеконференции призвал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля продолжать усилия по укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией. Об этом 8 декабря сообщили во внешнеполитической службе ЕС.

Боррель подчеркнул важность восстановления в Украине уголовной ответственности за внесение ложной информации в е-декларациях.

По его словам, принятый недавно  Верховной Радой Украины закон о декларировании не дает необходимого эффекта для предотвращения коррупции.

"Верховный представитель подчеркнул важность восстановления уголовной ответственности за ложное декларирование. Он отметил, что недавно проголосованный закон о декларациях хотя и является шагом в правильном направлении, однако имеет ряд недостатков и не создает необходимого предохранителей для сдерживания и предотвращения коррупции", – отметили в пресс-службе.

Разговор состоялся вместо отложенного из-за COVID-19 заседания Совета ассоциации Украина – ЕС. В нем также участвовали еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорах о расширении Оливер Варгеи и вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Законопроект №4460-д Верховная Рада приняла 4 декабря. Документ вводит наказания за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предусматривает, как административную, так и криминальную отвественность.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с просьбой наложить вето на закон об ответственности за ложь в декларациях, так как он не предусматривает лишения свободы для должностных лиц, которые умышленно не подают декларацию либо указывают в ней неверные данные. По мнению Новикова, это противоречит общепринятой международной практике. 

Конституционный Суд Украины (КСУ) 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. 

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

Теги: конституция, Конституционный Суд, евроинтеграция, законодательство, Европа, КСУ, Евросоюз, НАПК, декларирование, Слуга народа, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль, Кабмин, Ольга Стефанишина
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