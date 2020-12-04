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Зеленский: Жаль, пока что ответственность за недостоверное декларирование не такая жесткая, как хотелось. Но радует, что "пока"

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал возобновление ответственности за недостоверное декларирование.

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Зеленский: Как бы ни старался навредить Украине Конституционный Cуд, была восстановлена уголовная ответственность за ложь в декларациях
Зеленский: Как бы ни старался навредить Украине Конституционный Cуд, была восстановлена уголовная ответственность за ложь в декларациях
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за недостоверное декларировение не такая суровая, как ему хотелось бы, но это "пока". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном 4 декабря в Facebook.

"Как бы ни старался навредить Украине Конституционный Cуд, была восстановлена уголовная ответственность чиновников за ложь в декларациях. Важно, что успели до наступления 2021 года, поэтому те, кто солгал в этом году, не уйдут от ответственности. Хорошо, что объединенно, конструктивно, что это поддержали все международные партнеры. Жаль, пока что ответственность не такая жесткая, как хотелось. Но радует, что "пока" – сказал глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2701907930059566/

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Документ вводит наказанияв виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков говорил, что этот законопроект "не соответствует запросу украинского общества".

Конституционный Суд Украины (КСУ) 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Уголовный кодекс Украины регламентировал ответственность за декларирование недостоверной информации статьей 366. Она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации.  

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

Тогда же спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, Владимир Зеленский, электронное декларирование
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