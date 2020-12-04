Рада предлагает "санаторные" условия для коррупционеров – НАПК об ответственности за ложь в декларациях

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции считают недостаточно жестким наказание в виде ограничения свободы за ложь в декларациях, как это предусмотрено в законопроекте №4460-д, внесенном в Верховную Раду 3 декабря.

В НАПК считают, что коррупционеров следует отправлять за решетку Скриншот: 112 Украина / YouTube

Законопроект №4460-д об ответственности за недостоверное декларирование, зарегистрированный в Верховной Раде Украины (ВРУ) 3 декабря, предусматривает недостаточно жесткое наказание. Об этом 4 декабря в Facebook заявило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Законопроект правоохранительного комитета ВРУ предлагает "санаторные" условия для коррупционеров. 30 ноября НАПК отмечало, что законопроект №4441, разработанный рабочей группой, предлагает только штрафы и общественные работы для должностных лиц, которые умышленно не подали декларации или умышленно отметили недостоверные сведения. Вчера, 3 декабря, комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины рассмотрел этот и другие, касающиеся законопроекта. В результате рассмотрения было решено подать новый законопроект (4460-д)", – говорится в сообщении.

В антикоррупционном ведомстве отметили, что "этот законопроект также не предусматривает лишение свободы ни за умышленное декларирование недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации".

"Правда, лица, которые умышленно укажут недостоверные сведения аж на 4 тыс. необлагаемых минимумов (а это 8,4 млн грн), могут получить наказание в виде ограничения (но не лишения) свободы на срок до двух лет. То есть максимальное наказание – пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства", – объяснили в НАПК.

Глава ведомства Александр Новиков считает, что предложение парламентского комитета "не соответствует запросу украинского общества".

"Коррупционер может умышленно скрыть информацию о картине Пабло Пикассо или самую дорогую яхту в мире и получить за это максимум два года "санаторных условий", – отметил он.

В НАПК подчеркнули, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Законопроектами, которые "могут стать основой для решения вопроса", в агентстве считают №4434, №4304, №4310 и №4310-1.

Конституционный Суд Украины (КСУ) 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.