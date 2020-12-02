В "Слуге народа" считают лишение свободы за ложь в декларации неэффективным наказанием

В Украине за ложь в декларации лишили свободы лишь одного фигуранта, сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря. Она считает, что такой показатель вызван тем, что в большинстве случаев судьи считают такое наказание несоизмеримым правонарушению.

Совгиря отметила, что общественные работы будут более эффективным наказанием, чем лишение свободы Фото: Ольга Совгиря / Facebook

Норма законодательства о заключении за недостоверное декларирование должностных лиц оказалась неэффективной. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря 1 декабря в комментарии "Радіо Свобода".

"Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания – лишение свободы – по статье 366-1, которую признал неконституционным Конституционный Суд, то увидим, что такой приговор был вынесен один. Статья фактически не работает. Очевидно, возможно, вопрос в эффективности этой нормы в том, что судья, оценивая соразмерность правонарушения, которое совершило конкретное лицо, и эту норму, считает, что потребности ее применять нет", – сказала Совгиря.

По ее словам, рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса пришла к согласию, что общественные работы – "это будет более эффективный способ воздействия на ту категорию, к которой планируется применять статью".

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

Тупицкий заявил, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

Тогда же спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

226 нардепов подписали и передали в Конституционный Суд Украины заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. При этом отмечается, что оно касается не всех судей: депутаты намерены добиться отставки 11 судей, которые поддержали решение об отмене части положений антикоррупционных законов.