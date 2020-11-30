Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларации

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отметил, что в случае отказа в удовлетворении его апелляционной жалобы намерен отстаивать свои права и защищать интересы вплоть до Европейского суда по правам человека.

Игорь Насалик: Мне не нужно "благодетельство" в виде закрытия дела, я не виновен и требую восстановления своих прав и честного имени Фото: unn.com.ua

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) о закрытии его дела по обвинению его в недостоверном декларировании, которое тот принял на основании отмены Конституционным Судом Украины статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Об этом Насалик сообщил "Главкому".

"Из меня по абсолютно ложному поводу, что уже доказано в суде, сделали сначала подозреваемого, а потом и обвиняемого. И участвовали в этом "шабаше" и НАПК, и САП , а теперь присоединился и ВАКС, – сказал экс-министр. – Мне не нужно "благодетельство" в виде закрытия дела, я не виновен и требую восстановления своих прав и честного имени. Пусть несут ответственность все, кто участвовал в травле меня".

По информации Насалика, в этом году Нацполиция и ГБР зарегистрировали пять уголовных производств по факту действий следователей НАБУ, прокуроров САП, причастных к рассмотрению его дела в Высшем антикоррупционном суде. Уголовные производства №62020100000000149, №62020100000000104, №62020000000000569, №12020105090000464 и №12017100060005342, по его данным, были зарегистрированы по фактам подделки документов и доказательств, неисполнения решения суда, дачи неправдивых показаний, допроса ключевого свидетеля следователями НАБУ.

Экс-министр также напомнил, что Верховный Суд Украины 10 апреля 2019 признал незаконным решение Нацагентства по предотвращению коррупции по поводу его декларации, на основе которого было начато уголовное производство, а результаты проверки декларации отменил.

Помимо этого, Насалик заявил, что неоднократно обращался в НАПК за разъяснениями, обязан ли он указывать в декларации оспариваемый в суде "долг". На что дважды получил от НАПК ответ о том, что в декларации не нужно указывать спорные финансовые обязательства, которые им не признаются и оспариваются в суде, до решения суда.

Экс-министр отметил, что в случае отказа в удовлетворении его апелляционной жалобы намерен отстаивать свои права и защищать интересы вплоть до Европейского суда по правам человека.

Насалик во время заседания суда 24 ноября отозвал ходатайство о закрытии дела, которое государственный адвокат подал на основании решения Конституционного Суда.

В сентябре 2018 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту декларирования Насаликом недостоверной информации.

Как информировал "Судовий репортер", в июле 2017 года львовский бизнесмен Петр Дыминский подал иск к Насалику. Он требовал взыскать с него $1,88 млн долга и 4,2 млн грн процентов. В Национальном антикоррупционном бюро считали, что Насалик утаил факт получения займа.

Экс-министр утверждал, что Дыминский и его окружение подделали документы о займе. "Беглый олигарх Дыминский мстит мне, потому что когда меня назначили министром, я отказался назначать его людей на должности в системе ТЭК и решать другие "вопросы", – прокомментировал информацию о подозрении Насалик.

Он также отмечал, что решение Нацагентства по предотвращению коррупции по поводу его декларации, на основании которого было начато уголовное производство, было отменено Верховным Судом Украины 10 апреля 2019 года.

Подозрение Насалику по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины было объявлено в июле 2019 года.

Досудебное следствие по делу Насалика было завершено в августе.