Арахамия и Гройсман устроили перепалку в прямом эфире. Видео
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и экс-премьер-министр Владимир Гройсман устроили перепалку в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Спор начался из-за решения Конституционного Суда об отмене ряда антикоррупционных положений законодательства. После этого Гройсман обвинил нынешнюю власть в "бестолковой политике", которая, по его мнению, привела Украину на экономическое дно. Он также раскритиковал провал парламентом голосования за отсрочку введения кассовых аппаратов. "Меня удивляла ваша позиция... Мы тут говорим о том, что надо отложить это решение по кассовым аппаратам, а вы выходите после нас и говорите, что специально его провалили, чтобы снять с повестки дня". Арахамия ответил, что экс-премьер манипулирует.
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