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"Премьерство ежедневной борьбы". Гройсман рассказал о своей работе с Порошенко

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что во время его работы в правительстве пятый президент Петр Порошенко говорил одно, а делал другое.

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Гройсман более трех лет был премьер-министром
Гройсман более трех лет был премьер-министром
Фото: kmu.gov.ua

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ему не удалось сделать все, что он планировал на должности главы правительства. Об этом он сказал ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 23 ноября.

Речь об этом зашла, когда Гройсмана спросили о его отношениях с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Разницу в подходах я почувствовал практически сразу. Мы никогда вместе не работали до момента назначения, поэтому какое-то время я наблюдал. Сегодня президент говорил одно, завтра – делал другое... В результате я не мог осуществлять шаги, которые планировал. Это вылилось в премьерство ежедневной борьбы. За поддержку в парламенте, за закрытие схем, эффективное управление", – сказал экс-премьер.

По словам Гройсмана, его правительство "успело меньше, чем могло".

"Мы начали реформы образования, здравоохранения, дали старт децентрализации и большим инфраструктурным проектам", – отметил бывший премьер.

Гройсман был премьер-министром с апреля 2016 года по август 2019 года, когда президентом был Порошенко. Кабмин Гройсмана отправили в отставку через три месяца после избрания Владимира Зеленского президентом.

На внеочередных выборах 2019 года вместе со своей партией "Украинская стратегия Гройсмана" баллотировался в Верховную Раду, но политсила не преодолела 5-процентный проходной барьер (набрала 2,41% голосов). Порошенко был избран народным депутатом по списку "Европейской солидарности", в котором он был первым номером.

В сентябре 2020 года Гройсман рассказывал, что не общается с Порошенко.

Теги: Петр Порошенко, правительство, Владимир Гройсман, реформы, президент, премьер-министр, Кабмин
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