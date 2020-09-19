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Гройсман: "Кредиты 5–7–9%" – это неадекватный ответ на вызовы будущего

В бюджете государства на 2021 год должно быть предусмотрено максимальное насыщение деньгами реального сектора экономики. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман: Размер портфельных гарантий на следующий год должен быть минимум 100 млрд грн, чтобы предприятия могли кредитоваться под нормальный процент
Гройсман: Размер портфельных гарантий на следующий год должен быть минимум 100 млрд грн, чтобы предприятия могли кредитоваться под нормальный процент
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Насыщение банковской системы ресурсом для кредитования предпринимателей абсолютно недостаточное, внедряемая правительством программа дешевых кредитов в ее нынешнем виде не отвечает условиям, в которых оказался бизнес. Такое мнение в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" 18 сентября высказал премьер-министр Украины (2016–2019) Владимир Гройсман.

"Я категорически не согласен с тем, что 10 млрд грн портфельных гарантий (это предусмотрено проектом госбюджета на 2021 год. – "ГОРДОН"). Можно позволить экономике развиваться. Нам не надо строить государственные предприятия. Надо создать механизм и максимально кредитную систему украинских банков насытить деньгами. И этот размер должен быть минимум 100 млрд грн на следующий год, чтобы малые, средние и крупные предприятия могли кредитоваться под нормальный процент. "Кредиты 5–7–9%" – это неадекватный ответ на экономические вызовы будущего", – заявил Гройсман.

Он посоветовал Кабинету Министров перебросить на нужды реального сектора часть средств, которые берутся в кредит для строительства дорог. Также, по мнению экс-премьера, необходимо отложить тотальное внедрение кассовых аппаратов в малом бизнесе.

"Дайте малым предпринимателям еще один год адаптации, ничего страшного. Человек в Крыжополе, Фастове или Ирпене не может себе позволить нанимать кого-то, кто будет ему помогать вести бухгалтерский учет. Мы можем вытянуть экономику из кризиса, если поддержим предпринимательство", – подытожил Гройсман.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. Программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий. С начала действия государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" ее участникам выдано кредитов на общую сумму 7,813 млрд грн.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Правительство также одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". В нем, в частности, говорится о стимулировании экономической активности в условиях продолжающегося карантина.

Теги: госбюджет, экономика, бизнес, Владимир Гройсман, предприниматели, Доступные кредиты 5-7-9%, Свобода слова Савика Шустера
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