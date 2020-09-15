По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" выдано кредитов на почти 8 млрд грн – Минфин Украины

По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" уполномоченные банки выдали 3238 займов, сообщает Министерство финансов Украины.

За последнюю неделю банки выдали 305 кредитов на общую сумму в 1,031 млрд грн Фото: depositphotos.com

С начала действия государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" ее участникам выдано кредитов на общую сумму в 7,813 млрд грн. Об этом 15 сентября сообщает Министерство финансов Украины.

В ведомстве отметили, что уполномоченные банки выдали 3238 займов.

6,334 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов. 1,255 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции, еще 223,87 млн грн – на пополнение оборотных средств.

За последнюю неделю банки выдали 305 кредитов на общую сумму в 1,031 млрд грн. 84% (865 млн грн) от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 14% (140 млн грн) – это инвестиционные кредиты. Займы на пополнение оборотных средств составили 2% (66,244 млн грн).

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Получить заем по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" можно в 18 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Львов", ПУМБ, "Альянс", "Кредобанк", "Восток", "Райффайзен Банк Аваль", "Таскомбанк", "Альфа-Банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк", "Кредитвест Банк" и "ОТП Банк".

В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуется около 50 тыс. заемщиков.