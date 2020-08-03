ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" украинские банки выдали более 3,3 млрд грн – Офис президента

За время действия программой "Доступные кредиты 5–7–9%" воспользовались 1755 компаний, заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области
Среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области
Фото: depositphotos.com

По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" украинские банки выдали уже более 3,3 млрд грн. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив, сообщает сайт главы государства.

Всего за время действия программой воспользовались 1755 компаний.

"Инициированная президентом в начале года программа кредитования эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)", – отметила Ковалив.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Получить заем по программе "Доступные кредиты 579%" можно в 18 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Львов", ПУМБ, "Альянс", "Кредобанк", "Восток", "Райффайзен Банк Аваль", "Таскомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь банк", "Кредит Вест" и "ОТП Банк".

В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуются около 50 тыс. заемщиков.

Теги: Украина, банки, кредиты, Юлия Ковалив, предприниматели
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь
"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери
Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции
"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
Перед смертью украинский рэпер Картрайт, который был найден мертвым в Питере, хотел уйти от жены
Перед смертью украинский рэпер Картрайт, который был найден мертвым в Питере, хотел уйти от жены
Танчинец из "БеZ обмежень" выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами"
Танчинец из "БеZ обмежень" выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами"
"Ваши дети теперь самые счастливые". В семье Элтона Джона – пополнение
"Ваши дети теперь самые счастливые". В семье Элтона Джона – пополнение
"Мой такой уже взрослый". Tayanna показала семилетнего сына
"Мой такой уже взрослый". Tayanna показала семилетнего сына
"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая
"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая
Звезды в белом. Как Яма, Полякова и Чапкис поздравили Могилевскую с юбилеем
Звезды в белом. Как Яма, Полякова и Чапкис поздравили Могилевскую с юбилеем
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
"Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS