По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" украинские банки выдали более 3,3 млрд грн – Офис президента

За время действия программой "Доступные кредиты 5–7–9%" воспользовались 1755 компаний, заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

Среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области Фото: depositphotos.com

По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" украинские банки выдали уже более 3,3 млрд грн. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив, сообщает сайт главы государства.

Всего за время действия программой воспользовались 1755 компаний.

"Инициированная президентом в начале года программа кредитования эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)", – отметила Ковалив.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Получить заем по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" можно в 18 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Львов", ПУМБ, "Альянс", "Кредобанк", "Восток", "Райффайзен Банк Аваль", "Таскомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь банк", "Кредит Вест" и "ОТП Банк".

В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуются около 50 тыс. заемщиков.