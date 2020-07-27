По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" украинские банки выдали почти 2,5 млрд грн – Минфин

Всего за время действия программы "Доступные кредиты 5–7–9%" оформлено 1446 кредитов, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" украинские банки выдали почти 2,5 млрд грн. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Всего за время действия программы оформлено 1446 кредитов.

За прошлую неделю были заключены 196 новых сделок на общую сумму 638 млн грн.

"Наибольшим спросом бизнеса продолжают пользоваться кредиты на рефинансирование ранее полученных займов. За прошедшую неделю портфель рефинансированных кредитов в рамках программы вырос на 564 млн грн и составляет 1,637 млрд грн", – отметили в Минфине.

Также в ведомстве подчеркнули, что высоким остается спрос бизнеса на инвестиционные кредиты в рамках программы. По состоянию на 27 июля сумма заявок на получение займов в рамках этого продукта составила 5,129 млрд грн.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Получить заем по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" можно в 18 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Львов", ПУМБ, "Альянс", "Кредобанк", "Восток", "Райффайзен Банк Аваль", "Таскомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь банк", "Кредит Вест" и "ОТП Банк".

В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуются около 50 тыс. заемщиков.