По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали 1,1 млрд грн – Шмыгаль

Большая часть денег, выданных украинскими банками по программе "Доступные кредиты 5–7–9%", – это средства на инвестиционные потребности, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Украине по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" выдали 1,1 млрд грн. Об этом 11 июля в Facebook проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Количество заявок по программе доступных кредитов "5–7–9%" пересекло отметку в 8 млрд грн. Украинский бизнес понял, что правительственная программа "5–7–9%" – это не что-то недосягаемое, а это инструмент для развития собственного дела. Через 16 банков уже выдано кредитов на 1,1 млрд грн", – написал он.

По данным главы правительства, более половины выданных по программе кредитов – "средства на инвестиционные нужды".

"Это значит, что предприниматели видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие. Именно этого мы и хотели, запуская обновленную программу", – объяснил Шмыгаль.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Получить заем по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" можно в 16 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Львов", ПУМБ, "Альянс", "Кредобанк", "Восток", "Райффайзен Банк Аваль", "Таскомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк" и "Креди Агриколь банк".

В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуются около 50 тыс. заемщиков.