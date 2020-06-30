По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" за неделю оформлено 178 новых сделок – Минфин Украины

За время действия программы "Доступные кредиты 5–7–9%" общая сумма оформленных сделок превысила 810 млн грн, сообщает пресс-служба Минфина Украины.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале Фото: depositphotos.com

По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" за прошедшую неделю оформлено 178 новых сделок на сумму 301 млн грн. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Всего за время действия программы выдано 899 кредитов на общую сумму более 810 млн грн.

Помимо этого, на минувшей неделе был выдан первый кредит на пополнение оборотных средств в рамках антикризисного пакета, которым была дополнена программа "Доступные кредиты 5–7–9%". Сумма займа составила 1 млн грн.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Получить заем по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" можно в 16 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Львов", ПУМБ, "Альянс", "Кредобанк", "Восток", "Райффайзен Банк Аваль", "Таскомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк" и "Креди агриколь банк".

В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуются около 50 тыс. заемщиков.