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С начала лета украинские семьи получили 135 млн грн "теплых" кредитов

Программа “теплых" кредитов действует в Украине с октября 2014 года. За это время украинцы в рамках программы получили в банках около 530 млн грн.

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Наибольший спрос на программу сохраняется у физических лиц
Наибольший спрос на программу сохраняется у физических лиц
Фото: НБУ / Flickr

С 1-го по 15 июня украинские банки выдали около 135 млн грн по программе "теплых" кредитов, об этом сообщил правительственный портал 16 июня.

Из них более 114 млн грн выдано частным домохозяйствам на энергоэффективные мероприятия. Более 18 млн грн – ОСМД и ЖСК на энергосберегающие мероприятия в многоэтажках. Более 3 млн грн выдано физическим лицам на установку твердотопливных котлов, отметили в Кабмине.

"Наибольший спрос на программу сохраняется у физических лиц. Частные домохозяйства имеют широкий выбор энергоэффективных мероприятий, от государства им предусмотрено возмещение 35% суммы кредита", – говорится в сообщении.

Программа "теплых" кредитов действует в Украине с осени 2014 года. Участие в программе дает возможность уменьшить потери энергии, создать комфорт и начать экономить на коммунальных платежках. С начала действия программы "теплых" кредитов украинцы получили в банках около 530 млн грн "теплых" кредитов.

Теги: Украина, Кабинет Министров, кредиты, ОСМД, энергоэффективность
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