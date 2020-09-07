За полгода действия программы "Доступные кредиты 5–7–9%" выдано почти 3000 кредитов – Минфин Украины

За шесть месяцев по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали кредиты на общую сумму 6,782 млрд грн, сообщает Министерство финансов Украины.

По данным Минфина, благодаря программе поддержки бизнеса предприниматели увеличили количество рабочих мест на 10% Фото: depositphotos.com

За полгода действия государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" ее участникам выдано 2933 кредита. Об этом 7 сентября сообщает Министерство финансов Украины.

Общая сумма кредитов составила 6,782 млрд грн. Из них 5,469 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов. 1,115 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции. Еще 157,6 млн грн – на пополнение оборотных средств.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 330 кредитов на общую сумму 652 млн грн. Из них 82% (532 млн грн) составили сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 13% (83 млн грн) – так называемые инвестиционные кредиты. Займы на пополнение оборотных средств составили 5% (37 млн грн).

По данным Минфина, благодаря программе поддержки микро- и малого бизнеса предприниматели увеличили количество рабочих мест на 10%. Было создано 1028 новых рабочих мест.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Получить заем по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" можно в 18 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Львов", ПУМБ, "Альянс", "Кредобанк", "Восток", "Райффайзен Банк Аваль", "Таскомбанк", "Альфа-Банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк", "Кредитвест Банк" и "ОТП Банк".

В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуется около 50 тыс. заемщиков.