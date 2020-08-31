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По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали новых займов на 584 млн грн – Минфин Украины

По состоянию на 31 августа выдано 2603 кредита на сумму 6,130 млрд грн, сообщили в Министерстве финансов Украины.

Программа "Доступные кредиты 5 7 9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале
Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

За неделю украинские банки выдали займов на 584 млн грн 159 участникам государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%". Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Из них 490 млн грн были выданы уполномоченными банками в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, отмечено в сообщении.

"По состоянию на 31 августа выдано 2603 кредита на общую сумму 6,130 млрд грн. Из них рефинансировано кредитов на 4,937 млрд грн и выдано инвестиционных кредитов на 1,072 млрд грн. На пополнение оборотных средств предприниматели уже получили займов на сумму 120 млн грн", – отметили в министерстве.

Лидерами по сумме заключенных договоров в рамках программы остаются коммерческие банки. На первом месте с суммой в 1,327 млрд грн – "Райффайзен Банк Аваль". На втором – "Креди Агриколь Банк", клиенты которого получили займов на сумму 854,298 млн грн. На третьем месте – "Кредобанк" с суммой 795,832 млн грн.

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Получить заем по программе "Доступные кредиты 579%" можно в 18 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Львов", ПУМБ, "Альянс", "Кредобанк", "Восток", "Райффайзен Банк Аваль", "Таскомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь банк", "Кредит Вест" и "ОТП Банк".

В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуются около 50 тыс. заемщиков.

Теги: Украина, Райффайзен Банк Аваль, кредиты, Доступные кредиты 5-7-9%, Минфин
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