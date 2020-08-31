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Госбанки Украины сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 млрд грн – Минфин

В первом полугодии 2020 года банки государственного сектора провели реструктуризацию неработающих кредитов на сумму 14 млрд грн. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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На 1 июля в судах находились более 57 тыс. исков по неработающим кредитам на 38 млрд грн
На 1 июля в судах находились более 57 тыс. исков по неработающим кредитам на 38 млрд грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Государственные банки Украины в первом полугодии 2020 года сократили объем неработающих кредитов на 6,1 млрд грн до 391 млрд грн, их доля в кредитном портфеле сектора снизилась до 63,1%. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков госсектора  сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, пищевых продуктов и металлургическом производстве, отмечено в сообщении.

По информации Минфина, банки провели реструктуризаций неработающих кредитов на 14 млрд грн, сокращен объем просроченной задолженности на 2,6 млрд грн, списано 26 млрд грн неработающих кредитов за счет резервов.

Для снижения доли проблемных кредитов госбанки вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности.

"По состоянию на 1 июля в судах находились более 57 тыс. исков банков на сумму 38 млрд грн. В первом полугодии было подано 29 тыс. новых исков на сумму около 10 млрд грн. В 54 тыс. дел было вынесено решение о взыскании в пользу государственных банков восьми мслрд грн. Было открыто 164 тыс. исполнительных производств на общую сумму 72 млрд грн", – сообщили в министерстве.

Теги: Украина, кредиты, Минфин
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