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ЕИБ предоставит Украине €300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий

Проект по энергоэффективности позволит предотвратить выбросы в атмосферу более 1 млн тонн двуокиси углерода, считают в Европейском инвестиционном банке.

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Проект позволит повысить энергоэффективность в тысяче зданий
Проект позволит повысить энергоэффективность в тысяче зданий
Фото: depositphotos.com

Европейский инвестиционный банк предоставит €300 млн на проект по энергоэффективности общественных зданий. Об этом 2 июня говорится на сайте банка.

Европейский инвестиционный банк и Министерство развития общин и территорий Украины 2 июня подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки подготовки проектов по энергоэффективности общественных зданий в Украине.

Сейчас сотрудничество предусматривает грантовое финансирование в размере €150 тыс. от EPTATF – трастового фонда "Восточного партнерства" по технической помощи для подготовки проекту. Впоследствии проект получит €300 млн кредита от Европейского инвестиционного банка по низким процентам с длительным сроком погашения.

"Проект позволит повысить энергоэффективность в тысяче зданий, в основном в детских садах, больницах и школах. Это позволит предотвратить выбросы в атмосферу более 1 млн тонн двуокиси углерода и принесет пользу 2,5 млн человек по всей стране. Включая меры безопасности COVID-19, проект также улучшит среднесрочную и долгосрочную устойчивость к пандемии общественных зданий и, в частности, больниц", – говорится в релизе банка.

Первый заместитель Министра развития сообществ и территорий Украины отметил, что в рамках проекта проведут модернизацию зданий, которая включает установку современного энергоэффективного оборудования, счетчиков и систем управления, а также модернизацию систем отопления, вентиляции и освещения.

"Проект улучшит условия жизни украинцев, приведет к значительной экономии энергии с положительным воздействием на изменение климата, а также сократит расходы на отопление и зависимость Украины от импорта энергоносителей", – считает глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

Теги: Украина, Европейский инвестиционный банк, кредиты, энергоэффективность
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