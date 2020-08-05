Кредитный портфель украинских банков сократился, а прибыль уменьшилась – Нацбанк

На фоне пандемии COVID-19 в Украине снизился спрос бизнеса и населения на кредиты, сообщили в Национальном банке Украины.

Пандемия коронавируса и карантин привели к сокращению кредитного портфеля и снижению доходности украинских банков, об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины 5 августа.

Портфель чистых кредитов бизнеса (без учета резервов) сократился за квартал на 6,3% в гривне и на 3,6% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте. Портфель чистых кредитов населению уменьшился на 5% за квартал (-4,4% за апрель) впервые с начала 2017 года, сказано в сообщении.

По информации НБУ, ключевым фактором сокращения было формирование банками резервов при одновременном сокращении спроса на кредиты из-за ухудшения потребительских настроений. В частности, сократились займы на бытовую технику и автокредиты.

Прибыль банков за апрель-июнь сократилась до 7,7 млрд грн, а за первое полугодие 2020 года она была на 23,4% меньше результата за аналогичный период прошлого года и составила 23,8 млрд грн.

В отличие от предыдущих кризисов, в Украине выросли объемы депозитов населения и бизнеса. Гривневые средства бизнеса на счетах в банках выросли на 9% за квартал, вклады населения в гривнах – на 10,9%, подчеркнули в НБУ.

Индекс ожиданий деловой активности в Украине вырос на 1,5 пункта. Смягчение карантина и постепенное восстановление спроса повлияли на оживление украинской экономики, однако настроения бизнеса улучшаются медленно. Об этом 3 августа заявили в Нацбанке Украины.