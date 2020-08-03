Индекс ожиданий деловой активности вырос на 1,5 пункта – Нацбанк Украины

Смягчение карантина и постепенное восстановление спроса повлияли на оживление украинской экономики, однако настроения бизнеса улучшаются медленно. Об этом заявили в Нацбанке Украины.

В июле индекс ожиданий деловой активности вырос на 1,5 пункта до 47 пунктов, об этом заявил директор департамента статистики и отчетности Нацбанка Украины Юрий Половнев, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook 3 августа.

По его словам, настроения бизнеса улучшаются медленно. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует, что пессимистические оценки пока еще преобладают.

"В июле несколько оптимистичными были предприятия сферы услуг и строительства. Впрочем, общие настроения этих предприятий все равно остаются низкими. Лучшие ожидания имеют предприятия промышленности и торговли, но они также сдержанно оценивают свои текущие результаты и пока не прогнозируют рост продаж", – сказал Половнев.

По данным Нацбанка, из-за высокого уровня неопределенности с пандемией рынок труда остается слабым. Четыре месяца подряд бизнес ухудшает ожидания относительно общей численности сотрудников в своих штатах.

8 мая тогдашний глава Нацбанка Украины Яков Смолий заверил, что в результате пандемии украинская экономика упадет не более чем на 5%, а после этого начнет подниматься. По его словам, украинская экономика вошла в кризис COVID-19 в гораздо лучшем состоянии, чем во время кризисов 2008-го или 2014 года.

По прогнозам правительства Украины, ожидалось, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%, а безработица – 9,4%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%, а безработица – 10,1%.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. Международный валютный фонд прогнозирует наихудшие последствия для мировой экономики с 30-х годов ХХ века, заявила 9 апреля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. 27 марта она сказала, что глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, уже начался.

По прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, который был опубликован 13 мая, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 4,5% из-за пандемии коронавируса.