Руководство Рады обсудило с послами G7 восстановление электронного декларирования и деятельности антикоррупционных органов

У парламента единая позиция – как можно быстрее вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Руководство Верховной Рады и главы парламентских фракций и групп 3 декабря провели встречу с послами стран "Большой семерки", где обсуждали возвращение ответственности за неправдивое декларирование, которую отменил Конституционный Суд Украины. Об этом сообщил в Twitter спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Вместе с представителями депутатских фракций и групп встретились с послами G7. Обсудили восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов и е-декларирования. У парламента единая позиция – как можно быстрее вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование", – написал он.

Разом із представниками депутатських фракцій і груп зустрілися з послами #G7. Обговорили відновлення ефективної діяльності антикорупційних органів та е-декларування. Парламент має єдину позицію - якнайшвидше повернути кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. — Dmytro Razumkov (@DRazumkov) December 3, 2020

Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, украинские парламентарии на встрече напомнили, что созданная в Раде рабочая группа работает над решением трех ключевых вопросов: восстановление ответственности за недостоверное декларирование; создание действительно эффективных механизмов работы антикоррупционных органов; сбалансирование условий деятельности органов власти, в частности Конституционного Суда Украины.

"Во время встречи обсудили необходимость быстрого принятия соответствующего решения. Сейчас идет работа над единым законопроектом, который объединит преимущества документа, подготовленного парламентской рабочей группой, и инициативы президента Украины. Поиск компромиссного решения поможет быстрее восстановить систему е-декларирования и минимизирует риски обжалования согласованных изменений в антикоррупционное законодательство в Конституционном Суде Украины", – говорится в сообщении.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

Тупицкий заявил, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

Тогда же Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.