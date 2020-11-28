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Законопроекты о КС могут внести в повестку дня Рады на следующей пленарной неделе – Арахамия

По мнению главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, в течение пленарной недели 1–4 декабря Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты о выходе из конституционного кризиса.

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Рада может рассмотреть законопроекты о КС в середине декабря
Рада может рассмотреть законопроекты о КС в середине декабря
Фото: rada.gov.ua

Законопроекты о Конституционном Суде Украины могут появиться в повестке дня Верховной Рады с 15 декабря. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом 28 ноября перед совещанием лидеров фракций парламента заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос, когда законопроекты о КС появятся в повестке дня, Арахамия сказал: "Я думаю, что на следующей пленарной неделе. На этой пленарной неделе этого нет в повестке дня".

В соответствии с календарным планом работы Верховной Рады, ближайшая пленарная сессия парламента начнется 1 декабря и продлится до 4 декабря. Следующая пленарная неделя пройдет 15–18 декабря.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

Тупицкий заявил, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

Тогда же спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

226 нардепов подписали и передали в Конституционный Суд Украины заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. При этом отмечается, что оно касается не всех судей: депутаты намерены добиться отставки 11 судей, которые поддержали решение об отмене части положений антикоррупционных законов.

Теги: Верховная Рада, Украина, Конституционный Суд, КСУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Давид Арахамия
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