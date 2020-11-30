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"Надеюсь, что безалаберность, а не торможение". Разумков заявил, что комитет Рады дважды не выполнил его поручение

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков возмутился тем, что комитет Рады по вопросам правовой политики дважды не выполнил его поручение провести заседание, касающееся выхода страны из конституционного кризиса. Он заявил, что нардепы получают достаточно большую зарплату, чтобы им "хватало времени и таланта" выполнять свою непосредственную работу.

Разумков: Если мы за две недели не можем провести заседание и можем рассмотреть только четыре вопроса, возникает логичный вопрос: а что мы делаем?
Разумков: Если мы за две недели не можем провести заседание и можем рассмотреть только четыре вопроса, возникает логичный вопрос: а что мы делаем?
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета парламента заявил, что комитет Рады по вопросам правовой политики дважды не выполнил его поручение провести заседание, касающееся выхода страны из конституционного кризиса. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Я дважды давал поручения комитету по вопросам правовой политики по проведению заседания. К сожалению, оно не состоялось. Я понимаю, что кто-то болеет, кто-то болеет. Но если мы за две недели не можем провести заседание и можем рассмотреть только четыре вопроса, возникает логичный вопрос у меня: а что мы делаем?", – возмутился он. 

Разумков сказал, что парламент должен демонстрировать свою эффективность.

"Я очень надеюсь, что это просто какая-то безалаберность, а не некомпетентность, а тем более – что это не связано с торможением процесса, потому что на повестке дня стояли вопросы именно для помощи рабочей группе в будущем выйти из кризисной ситуации, которую мы наблюдаем после беспрецедентного решения Конституционного суда. Комитету было дважды дано поручение собраться и предоставить свои письменные предложения рабочей группе [которая готовила законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование]. Это не произошло. Думаю, мы получаем достаточно большую зарплату, особенно в тех условиях, в которых работает сегодня парламент, чтобы нам хватало времени и таланта заниматься непосредственно своей работой. Если нет – стоит честно об этом говорить и признавать свои ошибки", – сказал он и поручил секретариату выяснить, почему сложилась такая ситуация. 

Конституционный кризис в Украине начался после того, как Конституционный Суд 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". 29 октября во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В КСУ заявили, что НАПК специально "разогнало ситуацию", а решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

Зеленский 29 октября зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Глава КСУ Алесандр Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, комитет, КСУ, декларирование, Дмитрий Разумков, заседание
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