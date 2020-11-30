Законопроект об ответственности за недостоверное декларирование Рада может рассмотреть на этой неделе – Разумков

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, парламент будет рассматривать компромиссный вариант законопроекта, касающегося восстановления ряда норм антикоррупционного законодательства, основанный на проекте, который подал в Раду президент Украины Владимир Зеленский, и на подготовленном нардепами.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что парламент рассмотрит на этой пленарной неделе законопроект о восстановлении ряда норм антикоррупционного законодательства. Об этом он заявил на заседании согласительного совета Рады, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что 27 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4434 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Аналогичный проект закона, по словам Разумкова, за последние две недели подготовила рабочая группа в парламенте. Нардепы обнародовали свои предложения 27 ноября. Они хотят увеличить порог, с которого наступает уголовная ответственность – с 250 прожиточных минимумов (около 500 тыс. грн) до 500 (более 1 млн грн).

"На базе этих двух законопроектов будем создавать доработанный, учитывая все позитивные аспекты, которые отражены как в президентском, так и в законопроекте, который наработала рабочая группа в парламенте. И если все будет хорошо, если мы быстро сможем достичь консенсуса – а я надеюсь, что на это настроены все, – то уже на этой неделе по процедуре, которую мы называем "ковидной", мы сможем рассмотреть этот вопрос в парламенте и быстро выйти на результат. Я надеюсь, что все депутатские группы в этом заинтересованы", – добавил он.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В связи с этим решением в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". 29 октября во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В КСУ заявили, что НАПК специально "разогнало ситуацию", а решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

Зеленский 29 октября зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Глава КСУ Алесандр Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.