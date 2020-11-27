Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

Внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об ответственности за декларирование недостоверной информации предполагает, что нарушитель будет отвечать согласно Уголовному кодексу, если сумма будет большой.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4434 "о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации".

Согласно карточке законопроекта на сайте парламента, документ передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Проект закона предполагает (.doc) внесение изменений в Уголовный кодекс Украины и в Кодекс Украины об административных нарушениях.

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.doc), что документ подготовлен в связи с решением Конституционного Суда Украины (КСУ) от 27 октября. Тогда суд счел неконституционной уголовную ответственность за недостоверное правонарушение.

"Во исполнение указанного решения Конституционного Суда Украины законопроектом предлагается ст. 366¹ Уголовного кодекса Украины исключить, при этом дополнить его новой статьей 366² "Декларирование недостоверной информации", установив, что декларирование недостоверной информации является уголовным правонарушением, если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на день подачи декларации", – говорится в записке.

"Бабель" отмечает, что порог наступления уголовной ответственности планируют повысить в два раза, до более чем 1,1 млн грн.

КСУ 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что по состоянию на 27 октября у них в работе находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. По семи фактам уже сообщили о подозрении, 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц уже есть решение суда. Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты.