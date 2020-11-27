Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4434 "о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации".
Согласно карточке законопроекта на сайте парламента, документ передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.
Проект закона предполагает (.doc) внесение изменений в Уголовный кодекс Украины и в Кодекс Украины об административных нарушениях.
В пояснительной записке к законопроекту сказано (.doc), что документ подготовлен в связи с решением Конституционного Суда Украины (КСУ) от 27 октября. Тогда суд счел неконституционной уголовную ответственность за недостоверное правонарушение.
"Во исполнение указанного решения Конституционного Суда Украины законопроектом предлагается ст. 366¹ Уголовного кодекса Украины исключить, при этом дополнить его новой статьей 366² "Декларирование недостоверной информации", установив, что декларирование недостоверной информации является уголовным правонарушением, если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на день подачи декларации", – говорится в записке.
"Бабель" отмечает, что порог наступления уголовной ответственности планируют повысить в два раза, до более чем 1,1 млн грн.
КСУ 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что по состоянию на 27 октября у них в работе находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. По семи фактам уже сообщили о подозрении, 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц уже есть решение суда. Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты.